Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Verkehrsunfallflucht - 27jähriger alkoholisiert

Selm (ots)

Durch einen aufmerksamen Zeugen wurde die Polizei am 19.06.2021 (Sa.), gegen 00.10 Uhr, über einen unfallflüchtigen Fahrzeugführer in Kenntnis gesetzt, welcher auf dem Sandforter Weg in Selm ein parkendes Fahrzeug beschädigt hatte. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, ist der 27jährige Fahrzeugführer aus Selm weiter über die Kreisstraße, Neue Werner Straße, Schachtstraße und Funnemannstraße gefahren, wo das Fahrzeug mit einem Stein kollidierte. Das nun erheblich beschädigte Fahrzeug flüchtete jedoch weiter und kam schließlich auf dem Zeche-Hermann-Wall, mit dem linken Hinterrad auf einer Leitplanke hängend, zum Stillstand. Der 27jährige Fahrzeugführer konnte hier angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der 27jährige alkoholisiert war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Die angeforderte Feuerwehr musste auslaufende Betriebsmittel binden. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.300 Euro

