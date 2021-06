Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Streitigkeiten auf der Strasse

Kamen (ots)

Bereits am Freitagabend kam es zu Streitigkeiten zwischen zwei Familien in Kamen. Aus diesem Streit entwickelte sich eine Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten. Nach ersten Erkenntnissen wurden fünf Personen leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Durch die Polizei wurden Strafverfahren eingeleitet.

