Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Aufgefahren, geflüchtet, alkoholisiert - Diebstahl aus PKW - Sachbeschädigung an PKW

Aalen (ots)

Hüttlingen: Aufgefahren

Am Montag gegen 13:30 Uhr fuhren ein 53-jähriger VW Golf-Lenker und ein 34-jähriger Lenker eines PKW Seat hintereinander die Neulerstraße in Fahrtrichtung Neuler. Nachdem der Golf-Fahrer an der Abzweigung zur Straße Brandwasen sein Fahrzeug abbremste, fuhr der 34-Jährige aus Unachtsamkeit auf das stehende Fahrzeug auf. An den Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden in Höhe von jeweils etwa 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Essingen: Farbschmierereien

Bislang unbekannte Vandalen drangen zwischen Freitag und Sonntag in die Schönbrunnenhalle ein und beschmierten diverse Wände, Bänke und Geländer mit mehreren Schriftzügen. Hinwiese erbittet das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 / 5240

Ellwangen: Aufgefahren, geflüchtet, alkoholisiert

Am Dienstag gegen 13.15 Uhr kam es an der Kreuzung der Neunheimer Straße zur L1060 zu einem Auffahrunfall. Nachdem der vorausfahrende 43-jährige Lenker eines Opel Vivaro an der dortigen Ampel anhalten musste, fuhr der nachfolgende VW-Fahrer auf das stehende Fahrzeug auf. Nach dem Unfall stieg der Unfallverursacher zunächst aus seinem Fahrzeug aus. Hierbei stellte der Opel-Fahrer bereits fest, dass der Unfallverursacher stark schwankte. Kurz darauf setzte sich dieser wieder in seinen VW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch die Polizei konnte der stark alkoholisierte 61-jährige Unfallverursacher an seiner Wohnadresse angetroffen werden. Nachdem das Messgerät bei einem durchgeführten Atemalkoholtest ein Wert von fast 2,8 Promille anzeigte, wurde der Mann in ein Krankenhaus zur Blutentnahme gebracht. Der Schaden an dem Opel wird auf etwa 8000 Euro und an dem VW auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Schwäbisch Gmünd: Diebstahl aus PKW

Aus einem Rucksack, welcher auf dem Beifahrersitz eines unverschlossenen Transporters stand, wurde am Dienstag zwischen 8 Uhr und 12:30 Uhr ein schwarzer Calvin Klein Geldbeutel mitsamt EC-Karte, Führerschein und Personalausweis entwendet. Der Transporter stand zum Zeitpunkt des Diebstahls in der Straße Mutlanger Berg. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der entwendeten Gegenstände nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 / 3580 entgegen.

Gschwend: Sachbeschädigung an PKW

Zwischen Sonntagabend, 20:30 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr, wurden an einem PKW Ford S-Max, welcher in der Gmünder Straße abgestellt war, beide Kennzeichen durch Feuer- bzw. Hitzeeinwirkung beschädigt. Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Rufnummer 07176 / 6562 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell