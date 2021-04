Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Steine auf Pkw geworfen - Betrunkener belästigt und bedroht Passanten - Unfälle

Aalen (ots)

Essingen: Unfall aus Unachtsamkeit

Aus einer Einfahrt kommend kollidierte am Montag eine 33-jährige Opel-Lenkerin gegen 17.30 Uhr mit dem Pkw einer 29-jährigen Daimler-Lenkerin, die auf der Bahnhofstraße in Richtung B 29 unterwegs war. Dadurch entstand ein Schaden von ca. 1100 Euro.

Aalen: Sachbeschädigung an Schule

Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen wurde eine Glasscheibe an einer Schule in der Friedrichstraße von Unbekannten vermutlich mittels einer Softairwaffe beschädigt. Dieselbe Glasscheibe war bereits zwischen dem 08.04. und 09.04. beschädigt worden.

Aalen: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Montag eine 39-jährige Daimler-Lenkerin, als sie gegen 11.45 Uhr im Einmündungsbereich Stuttgarter Straße/Untere Wöhrstraße auf den Pkw eines verkehrsbedingt an einer Ampel abbremsenden 37-jährigen VW-Lenkers auffuhr. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Westhausen: Auffahrunfall

Rund 10.000 Euro Schaden entstanden am Montag, als ein 34-jähriger Hyundai-Lenker auf der Aalener Straße aus Unachtsamkeit auf den Pkw einer 38-jährigen Ford-Lenkerin auffuhr, die verkehrsbedingt am geschlossenen Bahnübergang anhalten musste. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Steine auf Pkw geworfen

Am Samstag, zwischen 17:15 Uhr und 17:30 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger mit seinem PKW Dacia die B29 von Essingen in Richtung Westhausen. Unmittelbar nach Passieren des Rombachtunnels vernahm der PKW-Lenker mehrere Schläge auf seinem Fahrzeugdach, die vermutlich von Steinen verursacht wurden, die von bislang Unbekannten vom parallel zur B29 verlaufenden Fußweg auf das Dach des PKW geworfen wurden. Das Polizeirevier Aalen bittet evtl. weitere Geschädigte bzw. Zeugen sich unter Tel. 07361/5240 zu melden.

Aalen: Gesundheitliche Probleme führten zu Unfall

Als am Montag ein 76-jähriger Fahrzeuglenker gegen 17 Uhr die B 19 von Oberkochen kommend in Richtung Aalen befuhr, kam er vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme kurzzeitig in den Gegenverkehr und kollidierte anschließend mit der rechten Leitplanke. Der Unfallverursacher wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Seine 78-jährige Ehefrau erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Während er Unfallaufnahme, bei der die B 19 gesperrt werden musste, erlitt eine unbeteiligte Dritte Person einen Schwächeanfall und musste vom Rettungsdienst behandelt werden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Betrunkener belästigt und bedroht Passanten

Am Montagabend wurde die Polizei verständigt, nachdem ein unter Alkoholeinwirkung stehender 48-Jähriger in der Robert-Bosch-Straße Passanten belästigt und bedroht hatte. Der Mann wurde von den Polizeibeamten in die Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd zur Ausnüchterung verbracht.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Auf der Parlerstraße streifte ein Mercedes-Lenker am Montag gegen 15.25 Uhr beim Fahrstreifenwechsel einen ordnungsgemäß auf der rechten Fahrbahn fahrenden VW-Lenker. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 6500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Metallpoller gefahren

Beim Ausparken seines Fahrzeuges in der Straße Höferlesbach beschädigte ein 29-jähriger Renault-Lenker am Montag gegen 15.25 Uhr einen Metallpoller. An dem Pkw entstand ein Schaden von ca. 4000 Euro.

Lorch: Beim Vorbeifahren gestreift

Auf dem Breitwiesenweg streifte am Montagvormittag ein 56-jähriger Lkw-Lenker gegen 11.50 Uhr beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw, an dem dadurch ein Schaden von ca. 4000 Euro entstanden ist.

