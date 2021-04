Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Kernen im Remstal: 4500 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Eine 71 Jahre alte VW-Fahrerin wollte am Montag gegen 16 Uhr von einem Grundstück rückwärts auf die Hauptstraße fahren und übersah hierbei den Audi einer 59-Jährigen, welche die Straße entlangfuhr. An den beiden Autos entstand hierbei Sachschaden in Höhe von rund 4500 Euro.

Kernen im Remstal: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines technischen Defektes fing eine Maschine in einer Firma in der Gottlieb-Daimler-Straße am Montagabend Feuer und löste kurz vor 18:30 Uhr den Brandalarm aus. Die Freiwillige Feuerwehr Kernen kam mit drei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften vor Ort, musste aber nicht mehr löschend tätig werden.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen Wohnmobils fuhr am Montagabend gegen 22:25 Uhr die L 1193 von Waiblingen kommend in Richtung Fellbach entlang. Kurz vor dem Ortseingang Fellbach verlor das Fahrzeug einen geladenen Reifen samt Stahlfelge. Dieser rollte anschließend gegen einen hinterherfahrenden Dacia einer 50-Jährigen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, wobei unklar ist, ob dieser den Unfall bemerkt hat. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

