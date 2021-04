Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz der AOK

Hildesheim (ots)

Am Freitag, den 16.04.2021, in der Zeit zwischen 07:20 - 14:40 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatz der AOK, Walter-Gropius-Ring 1, in Alfeld, ein Verkehrsunfall. Der oder die Unfallverursacher(-in) touchierte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken den ordnungsgemäß geparkten dunkelblauen VW Golf. Der oder die Unfallverursacher(-in) entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen haben, melden sich bitte beim Polizeikommissariat Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0.

