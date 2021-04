Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Heiligenhafen-Stadtgebiet

Graffiti- Polizei Heiligenhafen ermittelt

Lübeck (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (14.04.) kontrollierten Beamte des Polizeireviers Heiligenhafen gegen 01:20 Uhr in der Werftstraße zwei Jugendliche (14 und 15). Im weiteren Verlauf der Überprüfung ergaben sich Hinweise darauf, dass die beiden offenbar kurz zuvor Sachbeschädigungen durch Graffiti-Schmierereien begangen hatten. Sie führten diverse Sprühlackdosen mit sich. Es wurden an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet Heiligenhafen die Schriftzüge "FAZ" und "BASE" aufgebracht.

Die Polizisten stellten die Spraydosen sicher. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Jugendlichen in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Die Ermittler des Polizeireviers Heiligenhafen bittet um Mitteilung, sofern im Stadtgebiet Heiligenhafen weitere Graffiti-Schmierereien, die mit diesem Fall in Verbindung stehen könnten, auffallen sollten. Diese Hinweise bitte Telefon unter 04362/5037-0 oder als Mail an heiligenhafen.pr@polizei.landsh.de .

