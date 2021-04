Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Travemünde

Möglichkeit der Fahrradcodierung

Lübeck (ots)

Vor der Polizeidienststelle in Travemünde im Moorredder besteht am kommenden Samstag (17.04.) in der Zeit von 10-14 Uhr die Möglichkeit sich gegen Gebühr in Höhe von 15 Euro von einem privaten Anbieter sein Fahrrad mit einem bundeseinheitlichen Code gravieren zu lassen. Bitte beachten Sie auf dem Gelände der Polizei die AHA-Regeln und tragen Sie ihre entsprechende Maske. Im September 2021 wird es einen weiteren Termin in Travemünde geben

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell