Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Firmengebäude

Ein Dieb verschaffte sich am frühen Dienstagmorgen gegen 02:15 Uhr Zugang zu einem Firmengebäude in der Roßfelder Straße. Dort hebelte er ein Fenster auf und gelangte in die Büroräume. Aus diesen entwendete er eine Kasse mit Bargeld im unteren vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Täter.

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Am Dienstagvormittag zwischen 09:15 Uhr und 11 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Audi auf dem Haalplatz und verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne den Schaden zu melden. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht unter der Telefonnummer 0791 4000 nach Zeugen die Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher abgeben können.

Crailsheim: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr fuhr ein 33-jähriger Renault-Fahrer auf der Goethestraße in Richtung Ellwanger Straße. Dabei erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 65-jähriger Mercedes-Fahrer verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf diesen auf. Anschließend fuhr der 65-jährige wenige Meter weiter auf eine vor ihm fahrende 64-jährige Mercedes-Fahrerin. Durch die beiden Kollisionen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro. Im Rahmen der bisherigen Ermittlungen konnte nicht abschließend geklärt werden ob der zweite Unfall in Folge des ersten Unfalls passierte. Daher bittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise durch Zeugen die den Unfall beobachten konnten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell