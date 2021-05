Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Lkw-Fahrer fährt Schlangenlinien mit 2,47 Promille

Nentershausen BAB 3 (ots)

Am Mittwoch, 26.05.2021, 13:37 Uhr, meldet ein Zeuge einen in Schlangenlinie fahrenden Lkw aus Richtung Limburg kommend in Fahrtrichtung Köln. Der Lkw verließ anschließend die BAB 3 auf den Rastplatz Nentershausen und konnte dort wenige Minuten später durch Beamte der Polizeiautobahnstation Montabaur angetroffen und kontrolliert werden. Der 51 jährige Fahrzeugführer stand erheblich unter der Einwirkung von Alkohol. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,47 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Führerschein sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Gegen den Führer des Lkw wurde eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet, da er den Zeugen abgedrängt hatte und es fast zu einem Verkehrsunfall gekommen war.

