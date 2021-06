Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Fahrer eines Elektroroller bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Kamen (ots)

Am Samstag (19.06.21) befuhr ein 21-jähriger Kamener gegen 23:15 Uhr mit einem Elektroroller die Germaniastraße in Fahrtrichtung Norden. Er fuhr anschließend entgegen der Fahrtrichtung in den Kreisverkehr Germaniastraße/ Westicker Straße ein. Dabei wurde er von einem unbekannten Führer eines Pkws erfasst, welcher die Unfallörtlichkeit ohne eine Feststellung seiner Person zu ermöglichen, verließ. Der 21-jährige Kamener wurde leicht verletzt zur weiteren ärztlichen Behandlung einem Krankenhaus zugeführt. An dem Roller entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummet 02307- 921 3220 oder 02303- 921 0 entgegen.

