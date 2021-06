Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit Personenschaden - alkoholisierter Radfahrer kollidiert mit Fußgängerin

Werne (ots)

Am 19.06.2021 (Sa.), gegen 23.40 Uhr, befuhr ein 20jähriger Fahrradfahrer aus Werne die Straße Münsterfort in Werne in Fahrtrichtung Am Stadtwald. Kurz vor der Straße Am Stadtwald kam der 20jährige Radfahrer nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer am Straßenrand stehenden 66jährigen Fußgängerin aus Werne. Durch den Zusammenstoß wurde die 66jährige schwer verletzt. Sie musste einem Krankenhaus zugeführt werden, wo sie stationär verblieb. Bei der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 20jährige Radfahrer alkoholisiert war. Ihm musste eine Blutprobe entnommen werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Sachschaden entstand nicht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell