Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mercedes-Sprinter gestohlen

Waldfeucht (ots)

Unbekannte Personen stahlen in der Nacht zu Donnerstag (6. Mai), zwischen 22.30 Uhr und 4 Uhr, einen Mercedes Sprinter, der an der Hellstraße parkte. Am Fahrzeug waren ursprünglich Kennzeichen aus Heinsberg (HS-) angebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell