Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl aus Pkw

Heinsberg (ots)

An der Klostergasse drangen unbekannte Personen zwischen Mittwoch, 5. Mai, 16.30 Uhr und Donnerstag, 6. Mai, 8.30 Uhr, in einen Pkw ein. Sie entwendeten eine Sporttasche, in der sich Kleidungsstücke sowie persönliche Dokumente befanden.

