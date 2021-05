Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrolle eines Motorrollers, Verdacht des Diebstahls

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Dienstag, 4. Mai, zwischen 11.50 Uhr und 12.30 Uhr, wurde ein 36-jähriger Mann aus Hückelhoven mit einem Motorroller auf der Heerstraße angehalten. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem war am Zweirad ein abgelaufenes Kennzeichen angebracht sowie die Fahrzeugidentifizierungsnummer unkenntlich gemacht worden. Die Beamten stellten den Motorroller sicher und fertigten eine Anzeige gegen den Fahrer. Die Ermittlungen, die auch ergeben sollen, ob der Motorroller gestohlen wurde, dauern an.

