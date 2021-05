Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verdacht des Pkw-Diebstahls

Erkelenz (ots)

An der Xantener Allee fiel Polizeibeamten am Mittwoch (5. Mai) ein silberner Pkw BMW M3 in einer Tiefgarage auf. Am Fahrzeug waren abgemeldete Kennzeichen angebracht, die ursprünglich nicht zum Fahrzeug passten. Aufgrund der Gesamtumstände wurde das Fahrzeug sichergestellt. Es besteht der Verdacht eines Pkw-Diebstahls. Das zuständige Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, die noch andauern.

