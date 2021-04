Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

B 33, Lkrs. SBK) Schwerer Verkehrsunfall - Frontalzusammenstoß (20.04.2021)

St.Georgen-Peterzell (ots)

Drei schwer verletzte Personen und Sachschaden von über 17.000 Euro forderte am heutigen Dienstag kurz nach 16.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B 33 zwischen Mönchweiler und Sankt Georgen-Peterzell. Ein 26-jähriger BMW-Fahrer, der von St. Georgen in Richtung Villingen-Schwenningen unterwegs war, kam aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit einem entgegenkommenden Ford einer 30-jährigen Fahrerin frontal zusammen. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von den Feuerwehren Sankt Georgen und Peterzell-Stockburg befreit werden. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde die schwer verletzte Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, vom Rettungsdienst wurden der BMW-Fahrer und die 59-jährige Mitinsassin des Ford in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Eine Spezialfirma wurde beauftragt, ausgelaufene Betriebsstoffe zu binden und die Straße zu reinigen. Die Bundesstraße bleibt weiterhin bis zur Beendigung der Straßenreinigung gesperrt, eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell