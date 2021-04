Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden, Landkreis Rottweil) Geparktes Auto angefahren und dann geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (20.04.2021)

Aichhalden, Landkreis Rottweil (ots)

In den frühen Morgenstunden des Dienstags, in der Zeit zwischen 04.50 Uhr und 05.15 Uhr, ist ein Unbekannter mit einem wahrscheinlich grünen Fahrzeug vermutlich beim rückwärts Ausparken auf dem Parkplatz eines Metallverarbeitungsbetriebes in der Sulgener Straße gegen einen dort abgestellten Mazda gefahren und hat diesen erheblich beschädigt. Ohne sich um den verursachten Schaden an dem Mazda in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Die Polizei Schramberg (07422 2701-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

