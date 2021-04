Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Bus streift Lastwagen (20.04.2021)

Donaueschingen (ots)

Einen Unfall mit Sachschaden verursacht hat ein Busfahrer am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr auf der Bahnhofstraße. Ein 61-jähriger Busfahrer hielt in einem Kreisverkehr nicht genug Seitenabstand ein, als er an einem dort abgestellten Baustellenlaster vorbeifuhr und ihn deshalb mit der linken Seite streifte. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

