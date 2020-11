Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht

Landesstraße 172, Reichenbach / NohenLandesstraße 172, Reichenbach / Nohen (ots)

Am Freitag, den 20.11.2020 gegen 20:45 Uhr befuhr das Fahrzeug des Unfallgeschädigten die Landesstraße 172 von Reichenbach kommend in Fahrtrichtung Nohen. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand kam ihm in einer langgezogenen Linkskurve ein bislang unbekannter, vermutlich dunkelgrauer, Personenkraftwagen halb auf seiner Fahrspur entgegen. Der Geschädigte musste ausweichen und verlor im Grünbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Nachgang kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und dort im abschüssigen Grünbereich zum Stehen. Das entgegenkommende Fahrzeug entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Baumholder unter der Telefonnummer 06783-9910 zu melden.

