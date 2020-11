Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Rollerdiebstahl

Im Zeitraum von Samstag, 21.11.2020, 17:30 Uhr bis Sonntag, 22.11.2020 gegen 08:15 Uhr entwendeten bisher unbekannte Täter in Konz einen Roller vor einem Anwesen in der Karthäuser Straße. Der oder die unbekannten Täter schoben den nicht fahrbereiten Roller zum Yachthafen Konz und stießen das Fahrzeug in die Mosel. Am Roller entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Hinweise auf den oder die Täter werden erbeten an die Polizeiinspektion Saarburg, oder an die Polizeiwache Konz.

