Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Kaminbrand

Morbach-BischofsdhronMorbach-Bischofsdhron (ots)

Am Samstagabend, den 21.11.2020 kam es gegen 19.20 Uhr in Morbach-Bischofsdhron, in der Straße "Zur Rau", zu einem Kaminbrand in einem Einfamilienhaus. Der Brand wurde vermutlich durch sogenannte Rußglanzbildung im Kamin hervorgerufen. Durch die Feuerwehr Morbach konnte der Brand schnell gelöscht werden. Es entstand weder Personen-noch Sachschaden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Morbach mit 25 Einsatzkräften, das DRK sowie die Polizei Morbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier



Telefon: 0651-9779-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell