Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

NiederbrombachNiederbrombach (ots)

Am Freitag, 20.11.2020, ereignete sich gegen 21:10 Uhr in der Hauptstraße in Niederbrombach ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem Lkw das Grundstück eines Imbiss in der Hauptstraße. Beim Einfahren auf die B 41 touchierte der verantwortliche Fahrzeugführer mit seinem LKW mehrere Pflanzkübel und eine Parkplatzbeschilderung, welche hierdurch beschädigt wurden. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt in Richtung Idar-Oberstein fort, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Birkenfeld.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Trier

Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782-9910

Telefax: 06782-991-20

www.polizei.rlp.de/pd.trier



