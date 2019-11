Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflüchtiger schneidet Lkw auf der A8

Höheischweiler (ots)

Am Dienstag den 26.11.2019, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem 25-Tonner die A8 in Fahrtrichtung Zweibrücken. Kurz vor der Ausfahrt Winzeln wurde der Lkw mit Anhänger von einem schwarzen Pkw überholt und geschnitten. Der Pkw lenkte nach dem Lkw unerwartet nach rechts, um im letzten Moment noch die Ausfahrt zu bekommen. Der Lkw musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, stark abbremsen, kam rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stecken. Der schwarze Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Für die Dauer der Bergung vom Lkw mit Anhänger musste die Ausfahrt für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Es entstand ein Flurschaden von ca. 30 m Länge. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Am Lkw entstand kein Schaden. Zeugen die Hinweise zu dem Verkehrsvorgang bzw. zum Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen

Bei der Vollsperrung der Abfahrt Winzeln ereignete sich ein Folgeunfall. Ein 47-jähriger Fahrer eines VW wollte in Richtung Winzeln ausfahren und wechselte dazu auf die Abbiegespur. Dort erkannte er die von der Polizei aufgestellten Nissenleuchten zu spät und beschädigte Zwei davon. Am VW entstand leichter Sachschaden.

