Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch

Zweibrücken (ots)

Am 25.11.2019 zwischen 15:55 Uhr und 20.30 Uhr schlugen unbekannte Täter mit einem faustgroßen Stein ein Loch in die Verglasung der Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Nardinistraße, so dass sie an den innenliegenden Türgriff gelangen und die Terrassentür entriegeln konnten.

Im Innern des Hauses durchwühlten die Täter sämtliche Schränke und Behältnisse und stahlen Schmuckgegenstände, deren Wert im niedrigen vierstelligen Eurobereich liegt.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332 / 9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Zweibrücken



Telefon: 06332-976-0

www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell