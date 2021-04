Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Einbrecher erbeuten Laptop und Mobiltelefon (19.04.2021)

St. Georgen (ots)

In ein Gebäude am "Bärenplatz 11" eingebrochen sind Unbekannte am Montag zwischen 6 Uhr und 17 Uhr. Unbekannte Personen gelangten durch ein ebenerdiges Fenster in eine von Leiharbeitern genutzte Gemeinschaftsunterkunft. Hier stahlen sie ein Laptop und ein Mobiltelefon im Gesamtwert von rund 500 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib der Gegenstände geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, Telefon 07724 94950-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell