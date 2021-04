Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lindenhof, Landkreis Rottweil) Fassade am Grundschulgebäude mit Steinwürfen beschädigt - Polizei sucht Zeugen (16. - 19.04.2021)

Oberndorf am Neckar, Lindenhof, Landkreis Rottweil (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen haben Unbekannte die Fassade am Grundschulgebäude in der Keplerstraße mit Steinwürfen beschädigt und so mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet. Durch die Beschädigungen der Fassade muss diese neu verputzt werden. Die Polizei Oberndorf (07423 8101-0) ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung an der Grundschule und sucht Zeugen zu der Tat und den noch unbekannten Tätern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell