Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Motorradfahrer soll am Donnerstag gegen 17:05 Uhr im Krummbachtal bei Gerlingen auf die Gegenfahrbahn geraten sein, so daß ein entgegenkommender 19-jähriger Porsche-Fahrer ausweichen musste und dabei von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte der Porsche mit einem Verkehrsschild. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 3.400 Euro. Bislang ist nur bekannt, dass es sich um schwarzes Motorrad gehandelt haben soll. Der Unbekannte wurde durch einen zweiten Motorradfahrer mit einem roten Motorrad begleitet. Zeugen können sich unter Tel. 07156 4352 0 an das Polizeirevier Ditzingen wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell