Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A 81

Sindelfingen: Alkoholisiert zwei Unfälle verursacht

Ludwigsburg (ots)

Ein 45-jähriger Autofahrer hat am Donnerstag in alkoholisiertem Zustand auf der A 81 und der A 8 zwei Unfälle verursacht. Gegen 16:15 Uhr war er mit seinem auf der A 81 in Richtung Stuttgart unterwegs und streifte bei Sindelfingen den Ford eines 59-Jährigen. Dessen ungeachtet setzte er seine Fahrt fort und fuhr am Kreuz Stuttgart auf die A 8 in Richtung Karlsruhe. Auf Höhe des Parkplatzes Sommerhofen stieß er mit dem Mazda eines 20-Jährigen zusammen und entfernte sich erneut unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei war mittlerweile verständigt worden und eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion konnte den 45-Jährigen kurz darauf stoppen. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von über zwei Promille erbrachte, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Wie die Beamten weiter feststellten, hat er derzeit nicht nur keine Fahrerlaubnis, gegen ihn bestand auch ein Haftbefehl zur Strafvollstreckung nach einer Straßenverkehrsgefährdung. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

