Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Ensingen: Eselsburgturm beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Donnerstag beschädigten noch unbekannte Täter den Eselsburgturm in Ensingen. Um ein Lagerfeuer errichten zu können verfeuerten sie diverse Holzgegenstände des Kiosks. Außerdem rissen sie hierzu einen Holzzaun ab. Vor Ort fanden hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz leere Bierflaschen, einen Benzinkanister, einen Rechen sowie eine Flasche Scheibenreiniger. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 250 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 07042 941-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell