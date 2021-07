Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Diebe auf frischer Tat ertappt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag wollten noch unbekannte Täter in der Hammergasse in Löchgau zuschlagen. Gegen 00.30 Uhr begaben sich die beiden Diebe in einen unverschlossenen Schuppen und räumten diverse Werkzeuge, Elektrokleingeräte sowie Gartenzubehör aus dem Schuppen. Just in diesem Moment verließ jedoch der Besitzer sein Wohnhaus und entdeckte die beiden Unbekannten. Einer der Männer, der gerade im Begriff war einen Werkzeugkoffer, Elektrogeräte, ein Starthilfekabel sowie eine Motorsäge zu stehlen, flüchtete herauf die Hammergasse entlang. Unweit des Tatorts ließ er, vermutlich da der Geschädigte die Verfolgung aufgenommen hatte, das Diebesgut zurück. Der Flüchtende dürfte etwa 185 cm groß und schlank sein. Er trug eine helle Hose und ein helles Oberteil. Er hat ebenfalls helles Haar. Letztlich musste der Besitzer die Verfolgung jedoch aufgeben. Der zweite Täter machte sich derweil ebenfalls zu Fuß in Richtung der Felder davon. Vor dem Schuppen hatte die beiden Diebe bereits einige Gegenstände zum Abtransport bereit gelegt. Vermutlich konnten sie aufgrund ihrer Entdeckung jedoch keine Beute machen. Weitere Hinweise nimmt der Polizeiposten Besigheim, Tel. 07143 40508-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell