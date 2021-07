Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Unfallflucht in der Marktstraße

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 21.30 Uhr und Donnerstag 18.00 Uhr kam es in der Marktstraße in Böblingen zu einer Unfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker stieß mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Mercedes zusammen und machte sich anschließend aus dem Staub. Bislang konnte ermittelt werden, dass ein Zeuge am Donnerstag gegen 18.00 Uhr zunächst einen Knall und anschließend laute Rufe vernahm. Dann sah er einen weißen Kastenwagen die Marktstraße entlang fahren. Zur Unfallörtlichkeit hatte dieser Zeuge keinen direkten Sichtkontakt. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, bittet nun insbesondere die Person, die gerufen hat und den Unfall vermutlich beobachten konnte, sowie weitere Zeuge sich zu melden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell