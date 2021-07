Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Jungen zerkratzen Fahrzeuge

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch gegen 22.20 Uhr beobachtete eine Anwohnerin der Hirschstraße in Weissach zwei noch unbekannte Jungen, die sich an Fahrzeugen zu schaffen machten. Wie die derzeitigen Ermittlungen ergaben, zerkratzten die beiden Täter drei Fahrzeuge, die in der Hirschstraße standen. Es handelt sich um einen BMW, einen VW und einen Alfa Romeo. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 4.000 Euro geschätzt. Die beiden Neun-bis Zehnjährigen gingen über einen Fußweg, der die Hirsch- und die Bismarckstraße verbindet, davon. Einer der beiden soll blond gewesen sein und ein schmales Gesicht haben. Er ist der Größere der beiden. Der zweite Junge hat dunkle Haare. Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0, bittet weitere Zeugen sich zu melden.

