POL-LB: Steinheim an der Murr: Betrügerisch online Waren bestellt

Ludwigsburg (ots)

Eine aufmerksame Postmitarbeiterin hat die Polizei in Steinheim an der Murr auf die Spur eines 15-jährigen Tatverdächtigen gebracht, dem die Ermittler vorwerfen, Bekleidung und Modeartikel im vierstelligen Wert betrügerisch erlangt zu haben. In mindestens 12 Fällen soll er mitunter mehrere Pakete gleichzeitig bestellt und die Lieferung an leerstehende Häuser vereinbart haben, die er zuvor mit fiktiven Namen versehen hatte. Am 06. Juli sollte die Zeugin zwei Pakete an ein Haus in der Marktstraße zustellen und dort laut Zustellvereinbarung ablegen. Sie erkannte jedoch den Betrugsversuch, legte die Pakete nicht ab und schickte sie nach Rücksprache mit dem Besitzer des Hauses zurück. Als zwei Tage später zwei weitere Pakete an die selbe Adresse zugestellt werden sollten, meldete sie sich bei der Polizei.

Im Verlauf der folgenden Ermittlungen führten die Beamten Überwachungsmaßnahmen an in Frage kommenden Häusern durch und nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Die anschließende Durchsuchung seiner Wohnräume führte zur Sicherstellung von betrügerisch erlangte Waren. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche wieder auf freien Fuß gesetzt.

