Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Roßwag: Unfallflucht auf einem Feldweg

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die sich am Mittwoch gegen 19.00 Uhr auf einem Feldweg nördlich von Roßwag ereignete. Der Unfallflucht ging zunächst ein Unfall zwischen einem 58 Jahre alten VW-Fahrer und einem 62-jährigen Skoda-Lenker voraus. Die beiden Fahrzeuglenker befanden sich auf den Feldwegen auf Höhe des Wanderparkplatzes parallel der Kreisstraße 1648 zwischen Roßwag und Illingen (Enzkreis). Vermutlich übersah der 58-Jährige aufgrund des Starregens beim Abbiegen den Skoda des 62-Jährigen und die beiden stießen zusammen. Der 58 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Während sie auf die alarmierte Polizei warteten, saß der 62-Jährige in seinem Fahrzeug. Plötzlich vernahm er einen Knall und stellte dann fest, dass ein bislang unbekannter Motorradfahrer gegen das Heck seines Skoda gefahren und gestürzt war. Der 62-Jährige half dem Unbekannten sogar das Zweirad wieder aufzustellen, worauf dieser kurzerhand davonfuhr, ohne sich um den Auffahrunfall zu kümmern. Wenig später fuhr ein zweiter, ebenfalls unbekannter Motorradfahrer vorbei. Möglicherweise waren die beiden Zweiradlenker zusammen unterwegs. Der Sachschaden, der durch die Verkehrsunfallflucht entstand blieb gering.

