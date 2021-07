Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall beim rückwärts Ausparken

Ludwigsburg (ots)

Beim rückwärts Ausparken auf dem Parkplatz eines Discounters in der Mercedesstraße hat ein 79-jähriger Autofahrer am Mittwoch gegen 12:00 Uhr eine 83-jährige Frau zwischen ihrem Einkaufswagen und einem geparkten Opel eingeklemmt und leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da der Einkaufswagen noch gegen den Opel geschoben wurde, entstand an dem Auto Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell