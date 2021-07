Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberriexingen: Trampolin in Brand gesetzt

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Markgröningen ermittelt wegen Sachbeschädigung, nachdem am Mittwochnachmittag das Trampolin eines Spielplatzes in der Untere Gasse in Oberriexingen in Brand gesetzt wurden. Eine Anwohnerin hatte gegen 13.20 Uhr die Flammen bemerkt und Polizei und Feuerwehr alarmiert. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz stellte fest, dass sich auf dem brennenden Sprungtuch des in die Erde eingelassenen Trampolins angezündete Papierfetzen befanden. Das Tuch wurde durch den Brand vollständig zerstört, so dass das Spielgerät derzeit nicht benutzt werden kann. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 300 Euro belaufen. Die Freiwillige Feuerwehr Oberriexingen war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich unter Tel. 07145 93270 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

