Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Feuerwehreinsatz

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag rückten die Freiwillige Feuerwehr Holzgerlingen und die Feuerwehr Böblingen gegen 00.40 Uhr in die Brunnenstraße in Holzgerlingen aus. Aus noch unbekannter Ursache hatte sich ein elektrischer Kohleanzünder, der auf der Terrasse eines Wohnhauses in der dortigen Steckdose steckte, entzündet. Dies führte dazu, dass auch ein Hometrainer und ein Stofftuch Feuer fingen. Die angrenzende Hauswand, ein Rollladen sowie die Terrassentür wurden verrußt. Der entstandene Sachschaden steht bislang noch nicht fest.

