Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: KA) Bretten - Einbruch in eine Werkstatt

KarlsruheKarlsruhe (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen brachen bislang Unbekannte in eine Werkstatt in Bretten-Diedelsheim ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die Unbekannten am Donnerstag gegen 03.15 Uhr mehrere vor dem Haupteingang gelagerte Autoreifen unter eine Alarmanlage im Eingangsbereich stapelten. Anschließend zerstörten sie die Alarmanlage. Danach schlugen sie eine Scheibe ein und verschafften sich so einen Zutritt zum Verkaufsraum der Werkstatt. Beim Betreten des Verkaufsraums lösten eine weitere Alarmanlage aus.

Danach durchsuchten sie den Kassenbereich und entwendeten offensichtlich das in den Kassen befindliche Münzgeld und eine Trinkgeldkasse. Daraufhin flohen die Unbekannten vermutlich über eine Notausgangstür. Der entstandene Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.

Moritz Hipp, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell