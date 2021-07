Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: 25-Jähriger macht sich an Pkw zu schaffen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem ein 44-Jähriger am Donnerstag gegen 00:20 Uhr seinen Pkw am Ditzinger Bahnhof kurz abstellte, machte sich in seiner Abwesenheit ein offensichtlich stark alkoholisierter 25-Jähriger am unverschlossenen Fahrzeug zu schaffen. Der 44-Jährige überraschte bei seiner Rückkehr den 25-Jährigen dabei, wie er Gegenstände aus dem Wagen entnahm und in einem Pappkarton verstaute. Im Beisein der zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten fing der 25-Jährige dann an, den 44-Jährigen auch noch zu beleidigen. Während den polizeilichen Maßnahmen bemerkte der 44-Jährige, dass der 25-Jährige vermutlich auch am Zündschloss tätig war. Der junge Mann muss sich nun wegen mehrerer Straftatbestände verantworten.

