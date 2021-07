Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: alkoholisierter Radfahrer in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 08.50 Uhr, befuhr ein 77-jähriger Radfahrer vorschriftswidrig auf dem Gehweg der Tübinger Straße in Böblingen. Zur selben Zeit fuhr eine 57-jährige VW-Lenkerin in die gleiche Richtung und wollte in der Folge in die Berliner Straße einbiegen. Da der Radfahrer an dieser Stelle über den abgesenkten Bordstein auf die Straße fuhr, kam es zur Kollision zwischen VW und Fahrrad. Der Radfahrer kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Nach dem Unfall setzte der Radfahrer seinen Weg, in leicht schwankendem Gang, zu Fuß fort. Er konnte aber noch durch Rettungsdienst und Polizei in der Nähe angetroffen werden. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 77-Jährigen. Da aufgrund der Verletzungen ein Atemalkoholtest nicht durchführbar war, folgte im Krankenhaus eine Blutentnahme. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro.

