Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Fluchtversuch und Widerstand- Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest

HammHamm (ots)

Am Sonntagnachmittag (3.Januar) haben Beamte des Bundespolizeireviers Hamm einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Der 18-jährige Deutsche aus Hamm wurde durch Einsatzkräfte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Hamm angetroffen und kontrolliert. Da er sich nicht ausweisen konnte und auch keine Angaben zu seiner Person machte, beabsichtigten die Bundespolizisten den jungen Mann nach Ausweisdokumenten zu durchsuchen. Daraufhin holte er eine Feinwaage aus der Jackentasche, ließ diese fallen und versuchte zu flüchten. Sowohl bei der Festnahme als auch bei der anschließenden Durchsuchung auf der Wache leistet der junge Hammer dermaßen Widerstand, dass ihn die Einsatzkräfte fesseln mussten. Bei der Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte dann auch offensichtlich den Grund für den vorherigen Fluchtversuch und den Widerstandshandlungen. Insgesamt führte der wegen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeibekannte Hammer -47- vorportionierte Tütchen mit Marihuana und eine mittlere dreistellige Summe Bargeld in kleiner Stückelung mit sich. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ein und überstellte den Mann zuständigkeitshalber an die Kriminalwache der Polizei Hamm.

