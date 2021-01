Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme am Bahnhof Aachen Rothe-Erde wegen räuberischen Diebstahls - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen

Aachen (ots)

Am Samstagabend (02.01.21) haben Beamte der Bundespolizei am Bahnhof Aachen Rothe-Erde einen 28-jährigen Türken festgenommen. Er wurde von der Staatsanwaltschaft Aachen wegen räuberischen und gewerbsmäßigen Diebstahls mit Untersuchungshaftbefehl gesucht. Wegen räuberischen Diebstahls war er auch von der Staatsanwaltschaft Hannover zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben worden. Die Ausländerbehörde im Salzlandkreis suchte den 28-Jährigen zudem wegen eines Verstoßes gegen das Asylgesetz. Nach seiner Festnahme wurde der Betroffene in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidium Aachen eingeliefert, um ihn später zwecks Haftprüfung vorzuführen.

Bereits am Silvestertag (31.12.20) gegen 12:30 Uhr wurde ein 25-jähriger Marokkaner auf der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof in Aachen festgenommen. Der Betreffende stellte sich selbst ohne Ausweispapiere auf der Wache. Nicht nur dass er wegen des unerlaubten Aufenthaltes beanzeigt wurde, er wurde auch vom Amtsgericht Dresden mit einem Sicherungshaftbefehl wegen Diebstahls gesucht. Er war seiner Hauptverhandlung unerlaubt ferngeblieben. Des Weiteren hatte er gegen Bewährungsauflagen des Landgerichtes Dresden in einem Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verstoßen. Die damals festgelegte Freiheitsstrafe, die auf Bewährung ausgesprochen wurde, war 1 Jahr und 6 Monate. Der Betreffende wurde in den Polizeigewahrsam des Polizeipräsidiums Aachen eingeliefert.

