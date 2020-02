Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte-Bad Westernkotten - Vor Baum geprallt

Erwitte (ots)

Am frühen Donnerstagnachmittag, gegen 13:40 Uhr, ist auf der Bruchstraße ein 92-Jähriger vor einen Baum gefahren. Aus Unachtsamkeit war er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann wurde mit dem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Da ein Teil des angefahrenen Baumes abgeknickt war und auf der Fahrbahn lag, musste diese durch die Feuerwehr geräumt werden. Für die Dauer der Räumungsarbeiten war die Straße komplett gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 1500 Euro. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell