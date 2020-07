Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Hofgeismar (Landkreis Kassel): Schwerer Verkehrsunfall auf der B83, Fahrzeug überschlägt sich

Kassel (ots)

Auf der Bundesstraße 83 hat sich am heutigen Tag gegen 13:25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Wie die Beamten der Polizeistation Hofgeismar berichten, war eine 21-jährige Verkehrsteilnehmerin aus Hofgeismar zum Unfallzeitpunkt mit ihrem Pkw auf der B83 zwischen den Hofgeismarer Ortsteilen Hümme und Schöneberg in Fahrtrichtung Bad Karlshafen unterwegs, als sie ausgangs einer Linkskurve aus bislang noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge mehrfach und kam in einem angrenzenden Feld zu liegen.

Die verunfallte Fahrzeugführerin musste durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Hofgeismar aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde nach erfolgter notärztlicher Erstbehandlung mit schweren Verletzungen in ein Kasseler Krankenhaus verbracht. Weitere Personen befanden sich nicht im Fahrzeug.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:

Alexander Wessel, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel



Telefon: 0561-910 0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de



Während der Regelarbeitszeit

Pressestelle

Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell