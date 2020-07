Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Passanten durch Flaschenwurf leicht verletzt; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Nord: Am gestrigen Donnerstagvormittag gegen 11:00 Uhr warf ein Unbekannter in der Kasseler Heinrichstraße eine Glasflasche auf zwei Passanten. Beide Geschädigte erlitten leichte Verletzungen. Der Pkw von einem der Verletzten wurde durch die Flasche ebenfalls leicht beschädigt. Nach Schilderung der 40 und 45-jährigen Geschädigten aus Kassel seien diese gegen 11:00 Uhr in der Kasseler Heinrichstraße zugegen gewesen, als eine Glasflasche auf sie geworfen wurde und sogar anschließend noch auf ihrem Pkw auftraf. Am Pkw entstand leichter Sachschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro. Die beiden Zeugen konnten den Flaschenwerfer jedoch noch sehen und auch beschreiben:

- Männlich

- 160 bis 170 cm groß

- südländisches Erscheinungsbild

- schwarzes Oberteil mit der Aufschrift "Mistral" auf dem Rücken

- dunkelblaue Jogginghose

- Adidas-Rucksack mit mehreren Streifen

- augenscheinlich der Drogenszene zuzuordnen

Zeugen gesucht

Die Ermittlungen wegen Verdacht der Körperverletzung und Sachbeschädigung haben die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Polizei übernommen. Da die genauen Hintergründe für die Tat noch unklar sind, werden Zeugen gesucht, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder den Ermittlern Hinweise auf die unbekannten Täter geben können. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Kassel unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

