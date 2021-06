Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vermisster tot am Ufer der Ruhr gefunden

Menden (ots)

Bezugsmeldung: Nachtrag zur Meldung vom 3.6.21/15.31 Uhr: Polizei sucht 36-jährigen Mendener

Bei einem am vergangenen Samstag in Schwitten, am Ufer der Ruhr gefundenen Toten handelt es sich um den seit Anfang Juni vermissten 36-jährigen Mann aus Menden. Eine Obduktion erbrachte keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden. Heute Vormittag wurde ein Zahnabgleich vorgenommen, um letzte Sicherheit über die Identität zu bekommen. Der Gebissvergleich bestätigte den Verdacht. (cris)

