Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Klingeln und Blitzableiter beschädigt

Hemer (ots)

In der Nacht zum gestrigen Mittwoch suchten unbekannte Vandalen die Deilinghofer Schule am Brockhauser Weg auf. Der/die Täter zerstörten/beschädigten zwei Klingeln mit Backsteinen und verbogen den Blitzableiter auf dem Dach der Schule. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Jugendlichen im Bereich der Schule nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

