Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkws beschädigt/ Pedelec geklaut

Iserlohn (ots)

In der Zeit vom 22.06., 20 Uhr - 23.06., 05 Uhr, wurde ein weißer Renault Master, der an der Sundernallee zum Parken abgestellt war, aufgebrochen. Der 56-jährige Geschädigte fand einen Teil seines Fahrzeuginventars auf dem Gehweg vor. Über Art und Umfang der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. In der Hochstraße wurde ein schwarzer Opel Zafira geöffnet und der/die Täter nahmen eine im Fahrzeug liegende Geldbörse an sich. In der vergangenen Nacht zwischen 20.30 und 3 Uhr wurde am Mühlentor ein braunes Pedelec der Marke Gazelle gestohlen. Das Fahrrad war mit einem Schloss an einer Laterne befestigt. Sachdienliche Hinweise zu den angezeigten Straftaten nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen. (boro)

