Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Portemonnaie weg

Menden (ots)

Einer 78-jährigen Frau wurde am Mittwoch in der Innenstadt das Portemonnaie aus der Handtasche vermutlich gestohlen. Zuletzt hielt sie sich in einer Buchhandlung an der Unnaer Straße auf. Den Verlust bemerkte sie erst, als sie wieder zu Hause war. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell